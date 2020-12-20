Бельгія слідом за Нідерландами заборонила польоти з Британії

Бельгія стала другою після Нідерландів державою Європи, яка тимчасово заборонила пасажирські авіарейси з Великої Британії після звісток про виявлення в Об’єднаному Королівстві нового, більш заразного штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Soir із посиланням на прем’єр-міністра країни Александра де Кроо.

Окрім цього, бельгійська влада призупиняє курсування потяга «Євростар» з Лондона до Брюсселя.

Заборона почне діяти в неділю з опівночі щонайменше на 24 години, поки науковці країни оцінять ризики.

Прем’єр зазначив, що наразі в уряді «немає фінальної відповіді» з приводу того, чи після цього заборону продовжать на довший час.

Читайте також: Нідерланди не приймають літаки з Британії через новий штам коронавірусу

Як передавав Укрінформ, британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант COVID-19, котрий може бути на 70% заразнішим за звичайний.

Тож через це різке зростання захворюваності британський уряд посилює карантинні обмеження в Лондоні і на південному сході Англії. На Різдво жителям четвертого рівня буде заборонено зустрічатися з друзями і родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали і перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки і утриматися від поїздок.