На хорватсько-словенському кордоні утворилися кілометрові затори

На хорватсько-словенському кордоні у ці вихідні утворилися багатокілометрові черги автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє хорватський портал 24sata.

Зокрема, 19 грудня у пункті пропуску "Брегана" на хорватсько-словенському кордоні, за словами очевидців, доводилося стояти в черзі по 15 годин.

Затори на хорватсько-словенському кордоні / Фото: Davorin Visnjic/PIXSELL

Також значні черги спостерігалися на кордоні Хорватії з Боснією і Герцеговиною, Сербією, а також на угорсько-сербському кордоні.

За інформацією AP, пояснити це можна тим, що велика кількість громадян країн Західних Балкан, які працюють у ЄС, на різдвяно-новорічні свята вирушили додому попри обмеження на в’їзд, запроваджені у країнах на святковий період.

Як повідомлялося, Сербія з 21 грудня до 10 січня запровадила обмеження на в’їзд. У різдвяно-новорічний період на територію країни допускатимуть лише з негативним ПЛР-тестом, зробленому не пізніше ніж 48 годин тому, або за умови обов’язкової 10-денної ізоляції.

За даними Worldometer, у світі виявлено 76 723 207 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 1 694 064 летальні, одужало 53 849 456 людей.