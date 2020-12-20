Нідерланди не приймають літаки з Британії через новий штам коронавірусу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.
"Заборона запроваджується з 6 години ранку неділі, 20 грудня, та діятиме попередньо до 1 січня", - йдеться у повідомленні.
Крім того, нідерландська влада розглядає можливу заборону й іншого транспортного сполучення з Великою Британією.
За даними Національного інституту охорони здоров'я Нідерландів, у країні виявлено перший випадок зараження новим мутованим типом коронавірусу, який був виявлений у Великій Британії на початку грудня й активно поширюється. Як саме новий штам потрапив до Нідерландів та чи є інші випадки зараження, перевіряють експерти.
Як повідомлялося, напередодні британський уряд вирішив посилити карантинні заходи через виявлення на південному сході Англії нового штаму вірусу. Він, за словами вчених, на 70% заразніший, проте поки що немає підтверджень, що більш смертоносний.
За даними Worldometer, у світі виявлено 76 635 408 випадків COVID-19, зокрема 1 692 075 летальних, 53 758 431 людина одужала.