Нідерланди не приймають літаки з Британії через новий штам коронавірусу

Нідерланди до Нового року не прийматимуть пасажирські літаки з Великої Британії, де поширюється новий штам коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

"Заборона запроваджується з 6 години ранку неділі, 20 грудня, та діятиме попередньо до 1 січня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, нідерландська влада розглядає можливу заборону й іншого транспортного сполучення з Великою Британією.

За даними Національного інституту охорони здоров'я Нідерландів, у країні виявлено перший випадок зараження новим мутованим типом коронавірусу, який був виявлений у Великій Британії на початку грудня й активно поширюється. Як саме новий штам потрапив до Нідерландів та чи є інші випадки зараження, перевіряють експерти.

Читайте також: У Південній Африці виявили новий небезпечний штам коронавірусу

Як повідомлялося, напередодні британський уряд вирішив посилити карантинні заходи через виявлення на південному сході Англії нового штаму вірусу. Він, за словами вчених, на 70% заразніший, проте поки що немає підтверджень, що більш смертоносний.

За даними Worldometer, у світі виявлено 76 635 408 випадків COVID-19, зокрема 1 692 075 летальних, 53 758 431 людина одужала.