У Німеччині заявили про відновлення прямих інвестицій в Росію

У третьому кварталі 2020 року німецькі компанії інвестували в РФ майже 700 мільйонів євро, а показник за перші три квартали становив близько €1,3 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на заяву Німецько-російської зовнішньоторговельної палати (AHK).

"Компаніям вдалося компенсувати обвал інвестицій у другому кварталі, пов'язаний з пандемією коронавірусу", - зазначив глава AHK Райнер Зеле.

Він уточнив, що німецькі фірми бачать у Росії багатообіцяльний ринковий потенціал і орієнтоване на споживання 140-мільйонне населення, а також "здоровий державний бюджет з низькою часткою держборгу".

Компанії з Німеччини наразі реалізують у Росії кілька великих проєктів. Зокрема, виробник сільськогосподарської техніки Claas розширює виробництво комбайнів у Краснодарі. Фірма Knauf, що спеціалізується на будівельних матеріалах, інвестувала 50 мільйонів євро у відкриття нової виробничої лінії поблизу Санкт-Петербурга. Аналогічну суму направило на розширення бізнесу в Росії керівництво мережі гіпермаркетів Globus.

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За даними Німецько-російської зовнішньоторговельної палати, в Росії зареєстровано близько 4000 німецьких компаній.

За словами Зеле, на рівень інвестицій у РФ впливають санкції ЄС, запроваджені за анексію півострова Крим і втручання Росії у конфлікт на сході України.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС 17 грудня ухвалила рішення продовжити на наступні шість місяців обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії та вперше застосовані у 2014 році у відповідь на дії Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні.