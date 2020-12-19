Google готова щотижня безкоштовно тестувати співробітників у США на COVID-19

Усі співробітники Google у США отримали змогу коштом компанії щотижнево здавати вдома аналіз на COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посилання на речника Google пише Reuters.

“Google у п’ятницю заявив, що пропонує безкоштовний щотижневий аналіз на COVID-19 для усіх своїх співробітників у США, а також, що планує розширити цю програму на весь світ”, - йдеться у матеріалі.

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Речник уточнив, що можливість щотижнево безкоштовно вдома здавати мазок з носа й отримувати результати його лабораторного аналізу вже отримали усі 90 тисяч співробітників компанії у США.

“Компанія рекомендує усім співробітникам здавати аналіз щотижнево, хоча це не обов’язково”, - стверджує Reuters.

Додамо, що станом на вечір п’ятниці на території США було виявлено понад 7 млн активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 320 845 життів.