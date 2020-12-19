У Штатах — нові COVID-рекорди смертності та госпіталізацій

У Сполучених Штатах зафіксований найвищий показник смертності від COVID-19 упродовж останнього тижня, а також встановлені нові рекорди щодо кількості госпіталізацій нових пацієнтів.

Про це повідомив у п’ятницю американський телеканал ABC News із посиланням на офіційні дані статистики, передає Укрінформ.

«З урахуванням того, що зараз у Сполучених Штатах помирає від коронавірусу в середньому 2 560 людей на день, рівень смертності від COVID-19 серед американців стає більшим ніж будь-коли», - зауважує видання.

Лише за останні сім днів у США зафіксовано понад 1,5 млн нових випадків зараження коронавірусом.

«У США щодня в середньому реєструється 214 741 нових захворювань — це рекорд, який втричі перевищує пік, який був у липні та майже в сім разів - у квітні»,- зауважує видання.

Як повідомляв Укрінформ, США продовжують очолювати список країн, де виявлена найбільша кількість випадків зараження коронавірусом (понад 17,3 млн людей). До першої п’ятірки входять також Індія, Бразилія, Росія й Франція. Загалом, у світі налічується понад 75,4 млн осіб, заражених COVID-19. Причому 1,670 млн людей померли від хвороби, понад 42,580 млн пацієнтів одужали.

Фото: АА