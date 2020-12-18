Німеччина планує за тиждень почати вакцинацію від COVID-19

У Німеччині планують розпочати кампанію з вакцинації проти COVID-19 27 грудня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан на брифінгу в Берліні 18 грудня, передає кореспондент Укрінформу.

Урядовець наголосив, що в перші місяці вакцини не буде достатньо для всіх, хто хотів би зробити щеплення, отже «треба розставити пріоритети,… захистити найслабкіших – найголовніша ціль кампанії».

Зазначається, що першими захист буде надано тим, хто цього найбільш потребує: мешканцям будинків для літніх, насамперед людям старше 80 років (кожна друга смерть фіксується саме в цій віковій групі), а також тим, хто працює в таких закладах.

Групою підвищеного ризику є також медичний персонал, який працює у відділеннях інтенсивної терапії, в аварійних службах, центрах вакцинації та інших місцях, пов’язаних з коронавірусом.

«Зима буде ще довгою, ми довго будемо жити з вірусом, але наразі є надія», - сказав Шпан і закликав решту громадян до терпіння, підкресливши, що це є «питанням солідарності».

Загалом група найвищого ризику в ФРН включає 8,6 мільйона людей, а у перші кілька днів вакцину зможуть отримати лише 200 тисяч людей, адже у наявності буде лише близько 400 тисяч доз вакцин. У першому кварталі 2021 року Німеччина з її 83-мільйонним населенням зможе отримати до 13 млн доз вакцини від BionTech/Pfizer, підтвердив міністр

У ФРН уже створено 440 центрів і підготовлені мобільні бригади з вакцинації.

За даними Інституту Роберта Коха, уперше в Німеччині добова кількість нових інфікувань коронавірусом перевищила позначку 30 тисяч і сягнула 33 777.