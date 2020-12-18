Росії в плані економіки нічого протиставити впливу ЄС на Балканах - експерт

На Балканах в економічному плані Росії нічого протиставити впливу Європейського Союзу.

Таку думку висловив керівник чорногорського Центру досліджень у галузі безпеки Флоріан Кехайя в програмі «Код безпеки» на телеканалі «Дом», передає Укрінформ.

«Цілком очевидно, що в економічному плані Росії нічого протиставити впливу Євросоюзу, щоб скласти йому хоча б якусь серйозну конкуренцію в цій галузі. Запитайте жителів Балкан, навіть найбільш радикально налаштованих з них, де б вони вважали за краще працювати, - абсолютно ніхто з них не висловиться на користь Росії. Ніхто не їде працювати туди. Практично всі надають перевагу західним країнам», - зазначив експерт.

Він наголосив, що Євросоюз і Захід у цілому залишаються найбільшими інвесторами країн Балканського регіону, чи то Чорногорія, чи будь-яка інша балканська держава.

Однак Кремль, на думку Кехайї, може скористатися перевагою і почати нову дезінформаційну кампанію або вдатися до якихось інших шкідницьких дій, спрямованих на те, щоб зруйнувати і нівелювати всі досягнення і той внесок, який Захід уже зробив у розвиток Балканського регіону за останні 20 років.

«Таким чином багаторічні інвестиції в регіон піддаються великій небезпеці», - сказав експерт.

Крім того, на його думку, «є деякі ознаки того, що російський елемент може використовувати існуючий уряд Чорногорії для своїх невеликих провокацій - хай не стратегічних, як різка зміна курсу щодо НАТО, оскільки це все-таки складна в реалізації мета, - але якихось дрібніших капостей у співпраці з сербськими і російськими радикальними елементами на Балканах».

«А в нашому регіоні багато і не потрібно, щоб розпалити полум'я, - однієї іскри буде достатньо. Одна гостра тема, якесь животрепетне питання можуть легко зіграти роль «останньої краплі», яка призведе до конфлікту на Балканах у цілому», - зазначив Кехайя.

Як повідомляв Укрінформ, раніше представник штаб-квартири НАТО Роберт Пшел у ході онлайн-конференції The Road to Warsaw Security Forum висловив думку, що Євросоюз і НАТО однаково переконані у важливості миру і добросусідства на Західних Балканах, але саме ця обставина зустрічає неприйняття з боку Росії, яка продовжує вважати цей регіон своєрідним «полем бою» між собою і Заходом.