Китай планує до середині лютого вакцинувати від COVID 50 мільйонів осіб
Укрінформ
У Китаї планують до Свята весни - Нового року за місячним календарем - вакцинувати від коронавирусу не менше 50 млн осіб.
Про це повідомило гонконгівське видання South China Morning Post, передає Укрінформ.
Для вакцинації будуть використовуватися китайські вакцини, розроблені компаніями Sinopharm і Sinovac Biotech Ltd. Курс вакцинації кожної з них проходить в два етапи.
Планується, що компанії поставлять 100 млн доз препаратів.