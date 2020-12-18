Китай планує до середині лютого вакцинувати від COVID 50 мільйонів осіб

У Китаї планують до Свята весни - Нового року за місячним календарем - вакцинувати від коронавирусу не менше 50 млн осіб.

Про це повідомило гонконгівське видання South China Morning Post, передає Укрінформ. Для вакцинації будуть використовуватися китайські вакцини, розроблені компаніями Sinopharm і Sinovac Biotech Ltd. Курс вакцинації кожної з них проходить в два етапи. Читайте також: Усі жителі Канади зможуть отримати щеплення від COVID-19 до жовтня 2021 року Планується, що компанії поставлять 100 млн доз препаратів.