Трамп підтвердив, що заветує оборонний бюджет з санкціями проти Nord Stream 2

Про це він написав в офіційному Твіттері, передає Укрінформ.

«Я заветую оборонний законопроєкт, що дуже засмутить Китай. Він (законопроєкт – ред.) їм подобається», - написав Трамп.

У цьому зв’язку він знову заявив, що оборонний бюджет США, на його думку, має містити ряд інших вимог, у тому числі припинення розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

«Має бути припинена дія розділу 230, захищені наші національні пам’ятники та дозволене виведення військ із далеких та дуже невдячних країн», - додав чинний глава Білого дому.

Подібні заяви про намір ветувати проєкт закону Трамп озвучував і раніше, коли документ перебував у Конгресі США. Однак зараз законопроєкт надісланий на підпис главі Білого дому, й дедлайн для рішення президента завершується 23 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, тиждень тому обидві палати Конгресу США повторно схвалили проєкт закону про асигнування на національну оборону-2021. Документ передбачає, в тому числі, допомогу Україні у сфері безпеки, а також санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2.

Водночас, законодавці як у Сенаті, так і в Палаті представників проголосували за оборонний бюджет більшою кількістю голосів, необхідних для подолання вето президента США.

Фото: The White House