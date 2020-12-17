У Швеції – рекордна кількість нових випадків COVID-19 від початку пандемії

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Попередній максимум - 7935 щоденних випадків був зафіксований минулого тижня.

Також за добу у Швеції зареєстровано 91 нову смерть, пов'язану з коронавірусом. Загальна ж кількість померлих зросла до 7893.

Зареєстровані смерті, як правило, трапляються протягом декількох днів, а іноді й тижнів, і додаються до підсумків Агентства охорони здоров'я, які оновлюються 4 рази на тиждень.

Як відомо, рівень смертності від COVID-19 у Швеції на душу населення в кілька разів вищий, ніж у сусідніх скандинавських країнах, але нижчий, ніж у деяких європейських країнах, які обрали стратегію загальнонаціональних карантинів.

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Нагадаємо, що цієї весни, на початку пандемії, реакція уряду на епідемію мала широку підтримку серед шведів, які продовжували жити без серйозних обмежень, тоді як більша частина Європи була закрита на локдаун.

Однак кількість загиблих, особливо серед літніх жителів будинків для людей похилого віку, викликала все більшу критику. Так, опитування, опубліковане в щоденній газеті Dagens Nyheter в четвер, показало, що лише близько третини шведів висловили високий рівень впевненості в тому, що влада справляється з епідемією.

Загалом із початку пандемії в країні виявлено 357,4 тисячі випадків коронавірусу, включаючи 7893 летальні.