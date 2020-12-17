В Італії планують локдаун на Різдво і Новий рік

Уряд Італії планує на період різдвяно-новорічних свят запровадити 8-денний загальнонаціональний локдаун для запобігання зростанню захворюваності на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Після кількох днів обговорень уряд Італії досяг згоди про подальші обмеження, які будуть застосовуватися в період різдвяно-новорічних свят.

Проте поки що уряд офіційно не підтвердив нові заходи.

Водночас, італійські ЗМІ повідомляють, що пізніше влада оголосить про введення "червоної зони" по всій країні на вісім днів - з 24 по 27 грудня і з 31 грудня по 3 січня.

Це означає, що у переддень Різдва, на Різдво та після нього, а також у новорічний період в Італії діятимуть обмеження найвищого рівня.

Які обмеження діятимуть у проміжні дні, поки що невідомо.

Читайте також: Італійцям заборонять зустрічати Новий рік на вулиці

Більш детальна інформація має з'явитися в офіційному повідомленні прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, яке очікується сьогодні ввечері.

Як відомо, обмеження "червоної зони" передбачають закриття усіх другорядних магазинів, а також ресторанів і барів, заборону на поїздки всередині регіонів та між ними. Людям буде дозволено залишати домівки лише з важливих причин, таких як робота, відвідування лікаря або купівля предметів першої необхідності.

Загалом з початку пандемії в Італії виявлено 1,88 млн випадків COVID-19, включаючи 66,5 тис. летальних.