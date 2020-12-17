Данія запровадить локдаун на новорічні свята

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про запровадження жорстких карантинних обмежень на новорічні свята у спробах зменшити поширення COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local Denmark.

Зазначається, що усі торгові центри та торгові зали закриються з четверга 17 грудня, тоді як перукарні, фізіотерапевтичні кабінети та автошколи закриються з понеділка 21 грудня.

Усі підприємства роздрібної торгівлі, за винятком супермаркетів, аптек та інших магазинів, що продають товари першої необхідності, будуть закриті з 25 грудня по 3 січня.

Учнів відправлять додому з 21 грудня. Також забороняється збиратися групою більше як 10 осіб.

За словами Фредеріксен, Данія буде "практично закрита" з 25 грудня до 3 січня.

"Ми робимо це, тому що епідемія, яка виходить з-під контролю, матиме великі наслідки й більші наслідки, ніж закриття зараз", - сказала вона.

Вона заявила, що медична система країни перебуває під тиском, тому діяти потрібно негайно.

Прем'єр Данії вважає, що найближчі місяці будуть найважчими за час пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 17 грудня зафіксовано понад 74,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 52,3 млн осіб.

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Зокрема у Данії зареєстровано 119 779 випадків COVID-19, з них - 975 осіб померли, 83 801 одужали.