У штаб-квартирі НАТО послам вручили по слоїку меду власного виробництва
Укрінформ
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вручив послам у Північноатлантичній раді по слоїку меду, виробленого в НАТО.
Таким був передсвятковий подарунок до засідання Ради наприкінці року, передає Укрінформ з посиланням на сайт Альянсу.
У квітні цього року в штаб-квартирі НАТО з'явилися три вулики - близько 90 тисяч бджіл. Співробітників і їхніх дітей запросили долучитися до бджільницької справи.
У перший рік тут отримали 25 кг натурального меду.
«Територія навколо трьох вуликів була пристосована для бджіл завдяки посадці різних рослин для запилення», - поділилися секретом успіху в Альянсі.
Фото: nato.int