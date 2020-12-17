У штаб-квартирі НАТО послам вручили по слоїку меду власного виробництва

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вручив послам у Північноатлантичній раді по слоїку меду, виробленого в НАТО.

Таким був передсвятковий подарунок до засідання Ради наприкінці року, передає Укрінформ з посиланням на сайт Альянсу.

У квітні цього року в штаб-квартирі НАТО з'явилися три вулики - близько 90 тисяч бджіл. Співробітників і їхніх дітей запросили долучитися до бджільницької справи.

У перший рік тут отримали 25 кг натурального меду.

«Територія навколо трьох вуликів була пристосована для бджіл завдяки посадці різних рослин для запилення», - поділилися секретом успіху в Альянсі.

Фото: nato.int