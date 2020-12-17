У Польщі минулого місяця зафіксували подвійне зростання смертності

Минулого місяця у Польщі померли майже 60 тисяч осіб - удвічі більше, ніж у листопаді 2019 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у дослідженні Головного статистичного управління Польщі, опублікованому в середу.

Зазначається, що з 2 до 29 листопада цього року в Польщі померли 59,5 тис. людей, а за подібний період 2019-го (з 4 листопада до 1 грудня) - 30 тис.

Пік смертності цього року спостерігався з 2 до 8 листопада, коли померли 16 тис. осіб. Саме у ці дні у країні виявляли найбільше інфікованих COVID-19 - понад 27 тис. за добу.

У грудні смертність почала спадати. За перші два тижні поточного місяця померли 23 тис. осіб, що на 30% більше ніж роком раніше (16 тис.).

За даними МОЗ Польщі, листопад став найтрагічнішим місяцем в році за кількістю померлих від COVID-19: хвороба забрала 12 тисяч життів, що становить 20% від загальної кількості померлих.

Від початку епідемії у Польщі виявили понад 1,1 млн випадків COVID-19. Вилікувалися близько 900 тисяч осіб, померли - понад 23,9 тис.