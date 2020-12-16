Німеччина вибудовує відносини з Росією з урахуванням реалій – Меркель

Німеччина провадить послідовну політику щодо Росії і вибудовує двосторонні відносини з урахуванням об’єктивних реалій.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель під час «години запитань» у Бундестазі 16 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У відносинах з Росією потрібен не новий підхід, а послідовність», - заявила Меркель.

За її словами, є бажання мати добрі стратегічні відносини з Росією, але водночас не можна закривати очі на реальність.

«На цій комбінації амбіцій і тверезої оцінки реалій ми вибудовуємо свою дуже послідовну політику щодо Росії», - сказала канцлер, відповідаючи на запитання депутата від правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини», який дорікнув уряду щодо небажання «нормалізувати відносини» з Москвою.

За словами Меркель, у відносинах з РФ не можна уникати проблемних питань, таких як отруєння опозиціонера Олексія Навального, убивство росіянином громадянина Грузії в центрі Берліна минулого року. Вона також наголосила, що було «мало прогресу в Мінському процесі, через що санкції проти Росії були продовжені на нещодавньому засіданні Ради ЄС».

У цьому зв'язку Меркель висловила жаль, що ці питання депутати від АдН не порушували під час свого нещодавнього візиту до Москви і зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Меркель також зауважила, що Німеччина завжди виступала за створення спільного економічного простору «від Лісабона до Владивостока». Однак під час переговорів ЄС про Асоціацію з Україною саме Росія виступила проти та висунула свої вимоги, що стоять на заваді вирішення питань щодо митниці, нагадала вона. Глава німецького уряду також зауважила, що президент РФ Володимир Путін «постійно наголошує на своїх окремих економічних угрупованнях», тож не в останню чергу через ці перешкоди у питанні про спільний економічний простір до цього часу не відбулося поступу.

Меркель також наголосила на незмінності позиції ФРН щодо газопроводу «Північний потік 2».

«Альтернатива для Німеччини» (АдН) була створена в лютому 2013 року як об'єднання євроскептиків. Наразі вона представлена у ландтагах усіх німецьких земель, а з 2017 року – також у Бундестазі, де є найбільшою опозиційною силою. АдН виступає проти санкцій ЄС щодо Росії, за нормалізацію відносин з Москвою, її представники не раз відвідували окупований Росією Крим.

Делегація парламентської фракції АдН зустрілася з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві 8 грудня.