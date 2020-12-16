Франція вирішила раніше почати COVID-вакцинацію

Франція прискорює початок вакцинації від COVID-19 і переносить цю кампанію з початку 2021-го на кінець цього року.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив в ефірі BFM TV речник уряду Габріель Атталь.

"У Франції кампанія з вакцинації може розпочатися наприкінці року", - сказав Атталь.

Він уточнив, що це стане можливим одразу після отримання дозволу регулятора Євросоюзу на використання вакцини та її авторизації на національному рівні у Франції.

За словами Атталя, метою уряду є 15 млн щеплень до літа 2021 року.

Загалом Франція зарезервувала 200 млн доз вакцин, що може забезпечити вакцинацію 100 млн населення.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня регулятор ЄС – Європейське агентство медичних засобів (ЕМА) – планує провести засідання, на якому надати дозвіл на використання на теренах Євросоюзу вакцини COVID‑19 mRNA від компаній Pfizer та BioNTech.

Як заявили в ЕМА, ринкова авторизація забезпечить відповідність COVID-вакцини високим стандартам ЄС щодо вакцин та лікарських засобів.

Згідно з національною стратегією, у Франції кампанія з вакцинації запланована у три етапи, починаючи з січня 2021 року.

Найближчими днями вакцинацію планує розпочати Німеччина.

Станом на 15 грудня у Франції зареєстровано 11 тис. 532 нових випадки інфікування коронавірусом за добу, 314 чоловік померли.

З початку пандемії у Франції виявлено 2 млн 391 тис. 447 випадків інфікування, 59 тис. 72 людини померли.

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