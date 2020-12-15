Євросоюз виділяє на охорону здоров’я понад €5 мільярдів до 2027 року

Європарламент і Головування Європейської Ради дійшли сьогодні попередньої згоди щодо фінансового забезпечення програми «ЄС для здоров’я» (EU4Health) на період 2021-2027 років у сумі більше як 5 мільярдів євро.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у вівторок на сайті Європейської Ради.

«З бюджетом у 5,1 мільярда євро нова посилена програма створить міцну основу для дій Євросоюзу у сфері здоров’я, з урахуванням уроків, що винесені з пандемії COVID-19. Ця програма з’явилася в той час, коли громадяни ЄС все ще стикаються із наслідками масштабних загроз у сфері здоров’я, що спричинили людські страждання та економічні втрати», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, програма EU4Health буде спрямована на підтримку національних політик у сфері здоров’я в кожній з країн-членів, та сприятиме посиленню координації такої роботи на рівні усього Євросоюзу.

Зокрема, це стосуватиметься зміцнення громадського здоров’я та запобігання хворобам, посилення захисту громадян ЄС від серйозних транскордонних загроз тощо. Крім цього, велика увага приділятиметься використанню у сфері охорони здоров’я цифрових інструментів та послуг, що має сприяти створенню єдиної Європейської бази даних у сфер здоров’я.

Окремим напрямком є посилення транскордонної співпраці у боротьбі із хворобами, підтримка міжнародних зобов’язань і ініціатив ЄС, та взаємодія з міжнародними організаціями, такими як ВООЗ.

«Ця угода свідчить про чіткі зобов’язання ЄС у захисті здоров’я власних громадян. Ця програма, за своїм бюджетом та масштабом, надає Євросоюзу інструменти та спроможності краще готуватися та відповідати на майбутні кризи у цій сфері. Водночас вона дозволяє зосередити увагу на інших довгострокових напрямках роботи, таких як боротьба з раком або із ментальними розладами. Програма EU4Health дозволить принести додану вартість та доповнити національні політки з охорони здоров’я у всіх країнах-членах», - зауважив з цього приводу Єнс Спан (Jens Spahn), Федеральний міністр Німеччини з охорони здоров’я.

Одним із завдань цієї програми буде створення національних запасів медичного обладнання та супутніх товарів у кожній із країн-членів для підвищення стійкості та готовності до майбутніх криз.

Для контролю за досягненням цілей програми та за ефективністю використання бюджетних коштів в ЄС створюється Наглядова рада EU4Health у складі вповноважених представників від кожної країни Євросоюзу, які координуватимуть зусилля національних урядів із ініціативами Єврокомісії та інших Євроінституцій.

Згадані пропозиції, погоджені на рівні Німецького головування ЄС та Європарламенту, будуть винесені на розгляд постійних представників ЄС для подальшого затвердження.

Як вже повідомляв Укрінформ, Єврокомісія представила свої пропозиції до програми EU4Health у травні 2020 року, вже з урахуванням першого досвіду боротьби з кризою коронавірусу. Зокрема, головний акцент було зроблено на створення належної системи забезпечення країн-членів необхідною кількістю медичних матеріалів і обладнання, а також на посиленні координації між у здійснені протиепідемічних заходів та у дотриманні відповідних обмежень.