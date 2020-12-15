Повінь на заході Туреччини забрала життя двох людей

У результаті повені на заході Туреччини, в провінції Ізмір, загинули щонайменше двоє людей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Haber Turk.

«Щонайменше двоє людей загинули після того, як автомобіль, у якому вони їхали, потоком води знесло з дороги й протягнуло близько 800 метрів», - пише видання.

Як зазначається, у машині було п’ятеро людей, всі вони вискочили, коли авто почало зносити потоком. Троє людей врятувалися, проте двоє вибратися не змогли. Тіла загиблих рятувальники знайшли за кілька кілометрів від місця події.

Повінь спричинили значні опади, які не припинялися в регіоні кілька днів. Багато транспортних засобів зазнали пошкоджень через розгул стихії.

За словами губернатора Ізміру Явуза Селіма Кешгера, людських жертв вдавалося уникнути, тому що на вихідних діяла комендантська година. Загиблі ж її порушили.

У результаті значних опадів, буревіїв та штормів на півдні та південному заході Туреччини зруйновано будинки, затоплено значні площі та транспортну мережу.

Фото: Haber Turk, АА