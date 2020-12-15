Російські хакери вдерлися до мережі Міністерства нацбезпеки США – WP

Группа организованных хакеров, действующих под контролем российского правительства, провела длительную и сложную кибероперацию по внедрению в правительственные учреждения Соединенных Штатов, взломав доступ, в частности, в Министерство национальной безопасности.

Об этом сообщает в понедельник американское издание The Washington Post, передает Укринформ.

«Министерство национальной безопасности США добавилось в список известных на сейчас мишеней многомесячной и очень сложной цифровой шпионской операции россиян, вред от которой остается неопределенным, но, по оценкам экспертов, считается существенным», - отмечает издание.

Ранее сообщалось о вторжении российских хакеров в сети американских Минфина и Минторга. Как ожидается, три американских ведомства — это далеко не полный список жертв российских хакеров. По предварительным оценкам, в него входит гораздо больше федеральных агентств, а также целый список частных компаний.

Вторжение российских хакеров произошло из-за софта SolarWinds, который используется для управления по сети. При этом отмечается, что последствия могли испытать более 18000 клиентов этого программного обеспечения.

В связи с киберугрозой, Агентство по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры разослало требование для всех пользователей немедленно отключить продукты SolarWinds.

Между тем Россия не признается в любой причастности к организованному хакерскому нападению на правительственные учреждения США.