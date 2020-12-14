Новий уряд Литви посилює карантин з 16 грудня

Уряд Литви, який недавно прийняв присягу і який очолює Інгріда Шимоніте, прийняв рішення про посилення карантину з 16 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє національне телерадіомовлення LRT.

Одноголосним рішенням кабміну карантин продовжено до опівночі 31 січня.

«Цифри лякають, вони дуже сумні ... Можна дивитися на цифри, як на цифри, але якщо дивитися на цифри, як на живих людей, особливо якщо знаєш цих людей особисто, тоді ставлення стає зовсім іншим», - сказала на засіданні уряду Шимоніте.

На її думку, таке рішення потрібно було приймати раніше.

Уже з цієї середи по 3 січня обмежується пересування жителів за межі самоврядувань, де вони проживають, за винятком випадків, коли пересування пов'язано зі смертю близьких родичів або коли людина вирушає на роботу, а її робоче місце знаходиться в іншому самоврядуванні, або у зв'язку з необхідною медичною допомогою.

Пропонується обмежити тісні контакти рамками однієї сім'ї або домогосподарства, а також запровадити заборону на пересування без вагомих підстав по території свого самоврядування. Залишити свій дім можна тільки в разі, якщо необхідно вирушити в торговельну точку, на роботу або по трудовій необхідності, в заклади охорони здоров'я, на похорон близьких.

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Вирушити можна і в ті самоврядування, де особа не проживає, але володіє там нерухомістю. Залишити самоврядування свого проживання можна для догляду за хворими або особами, які не здатні про себе подбати, а також для надання інших необхідних послуг.

Генеральний комісар поліції Литви Ренатас Пожела уточнив, що в зв'язку з набранням чинності обмежень на пересування людей у середу поліція планує встановити контрольно-пропускні пункти на дорогах.

Кабінет міністрів також вирішив заборонити проведення приватних свят як у громадських, так і в приватних приміщеннях, якщо в них беруть участь члени більш як одного домашнього господарства або однієї сім'ї.

Члени однієї сім'ї або одного домогосподарства можуть разом піти на прогулянку на свіжому повітрі.

Забороняється діяльність непродовольчих магазинів. Продовольчі магазини, аптеки, оптики, магазини ветеринарних і ортопедичних товарів зможуть працювати. Дозволяється торгівля продовольством на ринках і в інших громадських торговельних місцях. Дозволяється здійснювати інтернет-продаж, коли товари доставляються до дому або забираються в пунктах видачі.

Не тільки старшокласники, а й учні початкових класів, а також діти, які відвідують дошкільні та передшкільні установи, будуть навчатися дистанційно. Адміністрації самоврядувань зобов'язані забезпечити проведення занять у навчальних закладах для дітей, у батьків яких немає можливості працювати дистанційно.

Станом на 14 грудня у світі зафіксовано 72 646 648 випадків коронавірусу.

Фото: lrt.lt