У Нью-Йорку стріляли під час різдвяного шоу

Чоловік відкрив вогонь під час різдвяного шоу з колядниками, які співали на парадних сходах собору Святого Іоанна Богослова в Гарлемі, що в Нью-Йорку.

Як передає Укрінформ, про це пише New York Post.

Нападник, який був у червоній куртці, стріляв у повітря, повідомили джерела в правоохоронних органах. Його поранив співробітник підрозділу екстрених служб.

"Він стріляв у повітря і в бік поліції", - зазначає видання з посиланням на високопоставленого джерела у відомстві.

Зараз стрілець перебуває у важкому стані. Його доставили в лікарню.

Стрілянина сталася під час запланованого безкоштовного концерту з різдвяними колядками на сходах історичної церкви. Вистава стала першою публічною подією собору з моменту, коли пандемія коронавірусу вразила Нью-Йорк.

Як раніше повідомляло агентство, місяць назад щонайменше восьмеро людей постраждали внаслідок стрілянини в торговому центрі Mayfair у місті Ваватоса, штат Вісконсин.