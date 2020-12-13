Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Бутаном
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
Церемонія підписання відбулася в посольстві Ізраїлю в Нью-Делі за участі ізраїльського та бутанського послів. Як повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю у заяві з нагоди встановлення дипломатичних відносин, цьому кроку передували кілька років таємних перемовин між офіційними представниками Тель-Авіва і Тхімпху.
«Коло визнання Ізраїлю розширюється. Встановлення відносин між нами й Королівством Бутан слугує черговою віхою в поглибленні зв’язків Ізраїлю з Азією», — заявив глава ізраїльського МЗС Ґабі Ашкеназі.
Своєю чергою, міністерство закордонних справ Бутану повідомило, що встановлення дипвідносин «створить нові можливості співпраці між країнами у сфері водокористування, розвитку людського потенціалу, сільського господарства та інших взаємовигідних сферах».
Нагадаємо: Бутан до 2007 року був украй залежний на дипломатичній арені та у сфері оборони від Індії відповідно до угоди про дружбу. Нині Тхімпху підтримує дипломатичні відносини з 53 іншими країнами.
При цьому офіційний Тель-Авів натякає, що перемовини про визнання ведуться і з іншими державами світу.