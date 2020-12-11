Новий уряд Литви склав присягу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.
«З цього дня уряд Шимоніте отримав повноваження і може працювати. Присягу прийняла спікер парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен», - йдеться у повідомленні.
Перед затвердженням програми прем'єр-міністр Інгрида Шимоніте і міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс заявили, що головне зараз - забезпечити контроль над пандемією коронавірусу.
Дулькіс представив у парламенті план з трьох пунктів, який має здійснити уряд у боротьби з коронавірусом.
Шимоніте підкреслила, що спочатку зустрінеться з експертами у сфері охорони здоров'я, щоб обговорити способи боротьби з пандемією. За її словами, нові обмеження можуть набрати чинності у вихідні дні.
Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про затвердження уряду 7 грудня, через місяць після того, як правоцентристські партії Литви: Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи (консерватори), Ліберальний рух і Партія свободи підписали угоду про формування нової правлячої коаліції.
Фото: Delfi