Новий уряд Литви склав присягу

Литовський Сейм у п'ятницю затвердив програму нового уряду, міністри склали присягу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

«З цього дня уряд Шимоніте отримав повноваження і може працювати. Присягу прийняла спікер парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен», - йдеться у повідомленні.

Перед затвердженням програми прем'єр-міністр Інгрида Шимоніте і міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс заявили, що головне зараз - забезпечити контроль над пандемією коронавірусу.

Дулькіс представив у парламенті план з трьох пунктів, який має здійснити уряд у боротьби з коронавірусом.

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Шимоніте підкреслила, що спочатку зустрінеться з експертами у сфері охорони здоров'я, щоб обговорити способи боротьби з пандемією. За її словами, нові обмеження можуть набрати чинності у вихідні дні.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про затвердження уряду 7 грудня, через місяць після того, як правоцентристські партії Литви: Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи (консерватори), Ліберальний рух і Партія свободи підписали угоду про формування нової правлячої коаліції.

Фото: Delfi