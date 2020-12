Виставка «Ролінг Стоунз» у Нідерландах: історія рок-гурту та народження хітів

Безлад на кухні та перший концерт у Гаазі…

У нідерландському місті Гронінген відкрилася виставка, яка розповідає історію легендарного гурту «Ролінг Стоунз». Через коронавірус 77 річний Мік Джаггер відкривав експозицію онлайн. Називається виставка у Нідерландах Unzipped.

The Rolling Stones Unzipped – це перша міжнародна експозиція про всесвітньо відомий британський рок-гурт, яка раніше була показана в Лондоні, США та Азії. У музеї у Гронінгені представлено понад 400 оригінальних предметів, що пов’язані з «ролінгами». Зокрема музичні інструменти, одяг, плакати, обкладинки альбомів, рідкісні аудіо та відео всесвітньо відомого гурту, написані від руки тексти пісень. Також уже легендарні The Rolling Stones вирішили продемонструвати в деталях свою квартиру в Лондоні задовго до того, як вони стали зірками. Це був суцільний безлад, творчий хаос, у якому жили та творили тоді ще нікому не відомі музиканти. Відтворивши в музеї апартаменти тих часів, Мік Джаггер хотів показати, з чого усе починалося і куди приводять мрії. Проходитиме виставка з листопада по лютий.

БЕДЛАМ У ЛОНДОНСЬКІЙ КВАРТИРІ

У листопаді у Нідерландах знову запрацювали басейни, парки розваг, театри, кінотеатри та музеї. Тож сходити на виставку про життя та творчість легендарних The Rolling Stones стало можливим. Обов’язкові умови відвідування через коронавірус: маска на обличчі та дотримання дистанції 1,5 метра.

Озброївшись маскою та антисептиком для рук, рушаю на вокзал. У навушниках майже три години потягом з Гааги до Гронінгена лунають пісні The Rolling Stones. Це, зокрема, Satisfaction (1965), Angie (1973), Gimme Shelter (1969) та багато інших. І хоча на дворі 2020, музика The Rolling Stones не втрачає популярності та завойовує серця молоді сьогодення. Музей, у якому проходить виставка, розташований біля центральної станції вокзалу Гронінгена.

Величезні червоні губи з язиком на будівлі добре видно здалеку, тож мапа з розташуванням музею стає непотрібною. На вході у черзі досить багато людей. Усі в масках та сумлінно дотримуються дистанції, адже сходити на виставку під час карантину, ще й про улюблений гурт – велика розкіш у часи пандемії.

Переважна більшість відвідувачів – люди старшого віку. Для них The Rolling Stones – це важливі спогади про бурхливу юність, тож прийшовши в музей, вони наче стрибають у машину часу.

Перше, що бачать відвідувачі всередині, – понад 40 екранів на стіні. Кожен транслює різні виступи The Rolling Stones. На одній плазмі чорно-білі кадри одного з концертів, де ще зовсім молодий Мік Джаггер запалює сцену. Поруч транслюється кольорова картинка із вже зрілим Джаггером, який не менш запальний. Деякі гості не стримуються та починають пританцьовувати перед стіною з екранами, а дехто пильно вдивляється у надії знайти юного себе на відео одного з концертів.

У наступній залі можна побачити мапу, що розповідає, скільки відбулося концертів The Rolling Stones, у яких країнах, а також показує кількість відвідувачів на кожному концерті починаючи з 1962-го до 2019 року.

А далі шокуюча частина виставки – лондонська квартира, у якій жили тоді нікому не відомі музиканти. Вони були справжні нечупари. Мік Джаггер наголошував, що дуже важливо максимально передати всі деталі їхнього побуту. І без сумнівів, це вдалося. На кухні серед безладу можна побачити недоїдену яєчню, залишки їжі в тарілках, купи брудного посуду, сміття, розкидані пляшки з під пива та недопалки. Здається, що в якусь мить на тебе накинеться зграя тарганів.

Суцільний безлад, у якому жили молоді музиканти, має дуже реалістичний вигляд, наче хлопці щойно вийшли з квартири та повернуться з хвилини на хвилину, щоб доїсти яєчню чи допити пиво. Бракує хіба що передачі запахів.

Окрім кухні також можна побачити спальню та вітальню. Як ви можете бачити на фото, там теж повний безлад. Розкиданий одяг, незаправлена постіль, речі та багато порожніх пляшок. Усі меблі оригінальні.

Андреас Блюм

«Коли вони жили в тому безладі, то були дуже-дуже молоді. Тоді вони грали блюз і ще не творили власну музику, а виконували американський блюз, роблячи його знаним для британської публіки. А після того почали працювати над власними піснями і вже ставати зірками. Що показує нам ця жахлива квартира, то це їхнє скромне походження, як усе починалося», - розповів мені директор музею Андреас Блюм.

Каже, що ніколи не був фанатом легендарного гурту, але, готуючись до відкриття виставки про The Rolling Stones, дізнався багато нового і зацікавився гуртом.

«The Rolling Stones – це один з найлегендарніших гуртів в історії. Це більше, ніж музика. Я маю зазначити, що ніколи не був великим фанатом The Rolling Stones, але зараз, знаючи про них більше, можу сказати, що мені найбільше подобається їхня пісня Gimme Shelter, – поділився директор музею.

КОНЦЕРТ У ГААЗІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВКИ У ЧАСИ ПАНДЕМІЇ

У часи пандемії коронавірусу займатися організацією виставки – це справжній виклик та випробування. Усі експонати виставки The Rolling Stones, зокрема, музичні інструменти, студія звукозапису, меблі, фото, плакати, обкладинки альбомів, костюми – усе це оригінали, окрім одного костюма, який є копією, і усі ці речі доправляли з Британії.

«Наші люди займалися логістикою. Багато вантажівок прибуло з Британії з експонатами та технікою. Проблема полягала у тому, що персонал з Британії не міг приїхати. Тож ми мали робити усе тут, самотужки з нашими людьми з Гронінгена та консультуватися з колегами телефоном чи скайпом, щоб усе було на своїх місцях. Це було трохи дивно, бо зазвичай ти маєш людей тут, які достеменно знають, що вони мають робити і як усе має бути», - згадує Андреас Блюм. Виставка була спланована до найменших дрібниць: як усе має виглядати, бути оформлено. Про експозицію в Нідерландах було відомо за два з половиною роки до події.

«В якийсь момент все було ідеально, а потім ні. І було зрозуміло, що маємо почати спочатку, бо, наприклад, через коронавірус був потрібен ще один поверх», - каже Блюм.

За його словами, коронавірус мав великий вплив на процес підготовки. Навіть думали, що, можливо, варто скасувати виставку. Однак, згодом вирішили взятися за її організацію. На облаштування приміщення, щоб кожен експонат посів своє місце у музеї, пішло 8 тижнів.

«Ми вирішили взятися за організацію, бо люди не можуть піти на концерт чи фестиваль. Тож фактично ми дали змогу, шанс людям відчути близькі до цього відчуття, ніби вони на концерті чи фестивалі. І це безпечно. Люди дотримуються дистанції, усі одягли маски, ми маємо дуже гарну вентиляцію, кількість відвідувачів обмежена. Це сумно, бо, звісно, ми хочемо, щоб більше людей могли побачити виставку, але маємо обмежити кількість відвідувачів. Ми можемо прийняти 20, інколи 25 людей кожні 15 хвилин, це приблизно 80-100 відвідувачів на годину. Приблизно 800 на день, 5500 на тиждень. Ми відкриті кожного дня з понеділка по неділю, з 10 ранку до 22:00, щоб якомога більше людей могли потрапити на виставку», - розповів директор музею.

Починаючи з дня відкриття – 14 листопада – подивитися на експонати The Rolling Stones прийшло майже 20 000 чоловік. Директор музею Андреас Блюм зазначив, якби не коронавірус, то гостей було б значно більше, до того ж влаштували б велику вечірку з нагоди відкриття виставки.

«Менеджер казав, що намагається організувати присутність одного чи двох учасників гурту у Гронінгені, але ми не знаємо, чи вони б приїхали, та зараз це, звісно, не можливо. Це сумно. Можливо, вони приїдуть ще колись, але ми цього не можемо знати. Однак, ми маємо запис із Міком Джаггером, і ви досі можете бачити його на нашому вебсайті. Може, якби він приїхав, ми б не мали цього відео, тому в цьому є певний баланс. Але ми б були дуже раді, якби хтось з четвірки приїхав», - наголосив Блюм.

The Rolling Stones Unzipped – це перша міжнародна виставка про всесвітньо відомий британський рок-гурт, яка раніше була показана в Лондоні, США та Азії. На виставці представлено понад 400 експонатів. Серед них і зошити, на сторінках яких народжувалися пісні гурту. Зокрема, можна побачити перекреслені ручкою рядки та написані нові тексти таких пісень як Respectable, Lies, When the whip comes down rolling stones lyrics…

«Ми запитували менеджерів, чи можна зробити щось оригінальне спеціально для виставки у Нідерландах. Можливо, фото чи відео. І тут представлено відео першого концерту, який мав гурт The Rolling Stones на європейському континенті. Це було у Гаазі, у Схевенінгені (морський курорт на узбережжі Північного моря, один з районів Гааги). І це легендарно, бо він тривав хвилин 10 і потім усе було знищено. Люди заполонили сцену та зруйнували усе. Власне, це стається постійно», - захопливо розповідає директор музею.

Виступи The Rolling Stones – бунтарські, емоційні з шаленою енергетикою. Щоб наблизитися до тих відчуттів і наче знову побувати на концерті, у фіналі виставки відвідувачі потрапляють до спеціальної кімнати на концерт The Rolling Stones. Спеціальні великі екрани, на яких транслюється виступ гурту, напівтемрява та різні ефекти створюють відчуття, наче ти дійсно перебуваєш у переповненій людьми залі на концерті гурту.

ВІДДАНІ ФАНИ ДО САМОЇ СМЕРТІ

Знову відчути себе на концерті The Rolling Stones, перш ніж піти з життя – таке бажання виявили одразу кілька людей, дізнавшись про виставку гурту в Нідерландах.

«У нас були зворушливі історії. Ніколи не бачив, щоб у нас було вже 3 людини, котрі ось-ось помруть, йдеться про термінальний стан (ред. - кінцева стадія життя), у однієї людини вже була навіть призначена дата евтаназії, і останнім у своєму житті бажанням у них було побачити цю виставку. Ми домовлялися, щоб вони встигли побувати на виставці ще до відкриття. Вони приїжджали на машинах швидкої допомоги заради здійснення свого останнього бажання. Це доволі зворушливо», - поділився враженнями розчулений директор музею.

Він також розповів, що надходить багато листів від людей, які готові поділитися своїми власними колекціями, які можуть розповісти про The Rolling Stones, зокрема, картинами, записами та фото.

«Я маю багато листів від людей, які пишуть: «У мене є щось особливе», «Ви хочете включити це у свою виставку?». І хоча виставка вже відкрита, вони все ще питають мене про це. Також запитують: «Чи можете ви отримати для мене автограф Міка Джаггера?» - Ні, я не можу. Це неймовірно, - посміхаючись, каже Блюм.

А ще він розповів про групу суперфанатів, які бачили принаймні 50 концертів. І спостерігаючи у музеї за сивими чоловіками у сміливих костюмах, які могли б конкурувати навіть із представленими на виставці образами Міка Джаггера, та їхніми онуками, які так само фанатіють від легендарного гурту, розумієш, який надзвичайно вражаючий вплив The Rolling Stones мають на людей. На останок хочеться згадати пісню God gave me everything.

Ірина Драбок, Гаага

Фото автора