Кількість померлих від коронавірусу у Росії наближається до 46 000

У Росії за останню добу від коронавірусу померли 613 осіб, що є новим антирекордом від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Загальна кількість жертв COVID-19 у РФ зросла до 45 893.

За даними оперативного штабу, ще 28 585 нових заражених на коронавірус зареєстровано в Росії за останні 24 години. За весь період пандемії в Росії зафіксовано 2 млн 597 711 випадків COVID-19.

При цьому одужали і виписані вже 2 млн 059 840 пацієнтів по всій країні, в тому числі 26 171 за останню добу.

Портал стопкоронавірус.рф зазначає, що в окупованому Росією Криму за останню добу виявили 306 нових випадків, 192 осіб одужало й 7 померло. Загалом на українському півострові з початку пандемії зареєстровано 18256 випадків COVID-19. 14 110 осіб одужало, а 360 померло.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 травня у світі зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу. 49 148 966 осіб одужали, 1 588 438 померли.