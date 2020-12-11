Лідери ЄС припускають імовірність «no-deal» із Британією

Лідери ЄС припускають імовірність «no-deal» із Британією

Укрінформ
Дискусія навколо угоди про майбутні відносини між ЄС і Великою Британією після завершення перехідного періоду Brexit, яка триває в рамках зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, залишається складною, а ймовірність «no-deal» - високою.

Про це кореспонденту Укрінформу стало відомо з дипломатичних джерел, поінформованих про хід обговорення.

«Ситуація залишається складною. Головні перешкоди залишаються. Ймовірність сценарію «без угоди» є вищою, ніж ймовірність досягнення угоди. Переговори з Великою Британією будуть поновлені сьогодні. Ймовірно, у неділю буде зрозумілим, чи угода є можливою. Вчора були оприлюднені запобіжні заходи. При цьому досягнуто значний прогрес у виконанні угоди про Brexit», - зазначило джерело.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня спливає термін перехідного періоду, що передбачений Угодою про вихід Великої Британії з ЄС, що означає вихід Британії також з Єдиного ринку та митного союзу. Сторони протягом кількох місяців ведуть переговори щодо укладення угоди про майбутнє партнерство після цієї дати.

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Незважаючи на конструктивний характер переговорів та задеклароване бажання зберегти високий рівень двосторонніх відносин, сторони зберігають розбіжності з трьох принципових питань стосовно правового поля та системи управління, що є ключовими для захисту прав громадян і бізнесу сторін, а також навколо політики у сфері рибальства, зокрема, ЄС наполягає на збереження доступу європейських рибалок у води Великої Британії.

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