Лідери ЄС припускають імовірність «no-deal» із Британією

Дискусія навколо угоди про майбутні відносини між ЄС і Великою Британією після завершення перехідного періоду Brexit, яка триває в рамках зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, залишається складною, а ймовірність «no-deal» - високою.

Про це кореспонденту Укрінформу стало відомо з дипломатичних джерел, поінформованих про хід обговорення.

«Ситуація залишається складною. Головні перешкоди залишаються. Ймовірність сценарію «без угоди» є вищою, ніж ймовірність досягнення угоди. Переговори з Великою Британією будуть поновлені сьогодні. Ймовірно, у неділю буде зрозумілим, чи угода є можливою. Вчора були оприлюднені запобіжні заходи. При цьому досягнуто значний прогрес у виконанні угоди про Brexit», - зазначило джерело.

Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня спливає термін перехідного періоду, що передбачений Угодою про вихід Великої Британії з ЄС, що означає вихід Британії також з Єдиного ринку та митного союзу. Сторони протягом кількох місяців ведуть переговори щодо укладення угоди про майбутнє партнерство після цієї дати.

Незважаючи на конструктивний характер переговорів та задеклароване бажання зберегти високий рівень двосторонніх відносин, сторони зберігають розбіжності з трьох принципових питань стосовно правового поля та системи управління, що є ключовими для захисту прав громадян і бізнесу сторін, а також навколо політики у сфері рибальства, зокрема, ЄС наполягає на збереження доступу європейських рибалок у води Великої Британії.