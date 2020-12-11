Трюдо: Канада залишиться відкритою для мігрантів і біженців

Влада Канади продовжуватиме реалізацію політики відкритих дверей стосовно біженців та мігрантів.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Під час глобальної пандемії COVID-19 ми пересвідчилися, якою важливою є робота іммігрантів для нашої країни, особливо у системах охорони здоров’я та догляду. Ми докладаємо всіх зусиль для швидкого економічного відновлення та захисту здоров’я канадців, а тим часом уряд продовжить приймати мігрантів та біженців”, - сказав Трюдо.

Він нагадав, що імміграція та прийом біженців завжди були важливими для економічного зростання країни, тому слід залишатися "відданими гуманітарній традиції відкритих дверей для тих, хто змушений залишити свої домівки”.

“Разом із міжнародними партнерами ми мусимо знайти шляхи, аби й надалі захищати біженців, які тікають від війни чи насильства, а також тих, кого переслідують за віру, політичну належність чи сексуальну орієнтацію”, - наголосив прем’єр-міністр Канади.

Як повідомлялося, після перемоги на виборах наприкінці 2015 року уряд Джастіна Трюдо розпочав операцію “Сирійські біженці”, в межах якої до Канади прибули близько 73 тис. біженців.