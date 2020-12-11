Трамп анонсував встановлення дипвідносин між Ізраїлем і Марокко
Про це у Твіттері повідомив Дональд Трамп, передає Укрінформ.
«Сьогодні стався ще один історичний прорив! Двоє наших великих друзів – Ізраїль і Королівство Марокко домовились про повноцінні дипломатичні відносини – це великий прорив у напрямку миру на Близькому Сході!», - написав президент США.
Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020
Разом із цим Трамп заявив, що США визнають суверенітет Марокко над усією територією Західної Сахари, що стало величезною перемогою для цього африканського королівства.
Раніше адміністрація Трампа провела переговори та зустрічі з керівництвом низки країн Близького Сходу для посилення протидії Ірану. Ключову роль у цьому процесі США відводять Ізраїлю.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні три арабські країни - ОАЕ, Бахрейн і Судан - за посередництва Білого дому домовилися про нормалізацію відносин з Ізраїлем.