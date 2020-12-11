Трамп анонсував встановлення дипвідносин між Ізраїлем і Марокко

Королівство Марокко погодилося встановити дипломатичні відносини з Ізраїлем, ставши четвертою арабською країною, яка пішла на цей крок за останні місяці.

Про це у Твіттері повідомив Дональд Трамп, передає Укрінформ.

«Сьогодні стався ще один історичний прорив! Двоє наших великих друзів – Ізраїль і Королівство Марокко домовились про повноцінні дипломатичні відносини – це великий прорив у напрямку миру на Близькому Сході!», - написав президент США.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Разом із цим Трамп заявив, що США визнають суверенітет Марокко над усією територією Західної Сахари, що стало величезною перемогою для цього африканського королівства.

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Раніше адміністрація Трампа провела переговори та зустрічі з керівництвом низки країн Близького Сходу для посилення протидії Ірану. Ключову роль у цьому процесі США відводять Ізраїлю.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні три арабські країни - ОАЕ, Бахрейн і Судан - за посередництва Білого дому домовилися про нормалізацію відносин з Ізраїлем.