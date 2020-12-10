У Росії племінниці кінокритика Доліна не дали прочитати на уроці доповідь про Голодомор
Про це повідомив у Фейсбуці батько дівчинки, режисер Олег Долін, передає Укрінформ.
За словами Доліна, його дочка проходить по історії 30-і роки XX століття і підготувала до уроку доповідь про Голодомор. Дівчинка читала документи з відкритих джерел і хотіла розповісти про закриття цілих областей, де люди були приречені на голодну смерть, про експорт зерна з цих областей, про визнання Голодомору європейськими країнами. Але вчителька не дала їй виступити на уроці, який проходив дистанційно.
«...Удень мені телефонує у сльозах дочка і каже, що вчителька зупинила її, не давши сказати і кількох речень... І стала пояснювати, що все це підступний вплив Заходу. Що це вороги Росії все вигадують спеціально. І що все це брехня», - написав Долін.
При цьому він не уточнив, в якій школі проходив урок.
Як повідомлялося, 9 грудня у світі відзначався Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їх гідності і запобігання цьому злочину.
МЗС України в коментарі з цього приводу заявило, що заперечення Росією Голодомору 1932-1933 років як акту геноциду українського народу співмірне скоєнню цього злочину.
7 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до демократичних держав про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Фото: tv3.ru