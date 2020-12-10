Рейтинг Путіна серед російської молоді впав до 20% - Левада-центр

Згідно з опитуваннями Левада-центру, рейтинг президента РФ Володимира Путіна загалом зберігається на докарантинному рівні - 39% громадян (у 2019 році 38%).

При цьому за рік частка виборців віком від 18 до 24 років, готових голосувати за Путіна, знизилася з 36% до 20%. Як передає Укрінформ, про це повідомляють «Відкриті медіа».

Вікові групи від 25 до 39 років, від 55 років і старше стабільні в своїх уподобаннях. Як і рік тому, 30% і 51% з них відповідно готові проголосувати за Путіна. У людей віком від 40 до 54 років симпатії до чинного президента навпаки зросли з 31% до 39%.

Примітно також, що під час опитування за кого б стали голосувати виборці, наступні за популярністю за Путіним (39%) відповіді в дослідженні - це «не став би голосувати» (24%) і «не знаю, за кого голосувати» (16%).

«Зміни в настроях молоді є важливим індикатором того, що люди перестали сприймати і відтворювати владний дискурс», - вважає політолог Аббас Галлямов. Реакція молоді передбачає те, що відбуватиметься в подальшому з іншими віковими групами.

Опитування пройшло 19-26 листопада 2020 року серед 1607 осіб віком від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах Росії. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Карикатура: Сергій Йолкін