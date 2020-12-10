У світі цьогоріч убили 42 журналістів

У 2020 році були вбиті 42 журналісти у 15 країнах світу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у доповіді Міжнародної федерації журналістів (IFJ).

За даними IFJ, за кількістю вбивств представників преси "лідирує" Мексика - вчетверте за останні п’ять років. Цьогоріч у країні вбито 13 журналістів.

На другому місці опинився Пакистан (убито 5 журналістів), на третьому - Афганістан, Індія, Ірак та Нігерія, де вбито по 3 працівники ЗМІ.

По два журналісти вбито на Філіппінах, у Сомалі, Сирії, по одному - у Камеруні, Гондурасі, Парагваї, Швеції, Ємені і Росії.

Загалом з 1990 року у світі вбито 2658 журналістів, зазначається у доповіді.

Крім того, за даними IFJ, 235 журналістів в 11 країнах наразі перебувають у в’язниці. Зокрема, у Туреччині ув'язнені 67 представників ЗМІ, у Єгипті 21, у Китаї 23. Білорусь, де 11 журналістів перебувають у в'язниці, опинилась у цьому списку на 6-му місці.

Доповідь опублікована 10 грудня, у Міжнародний день прав людини.