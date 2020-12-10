Держдума РФ ухвалила закон про гарантії недоторканності експрезиденту Росії і членам його родини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс

Відповідно до закону, колишній президент не може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затриманий, заарештований, підданий обшуку, допиту або особистому огляду.

Недоторканність експрезидента поширюється на займані ним житлові і службові приміщення, транспорт, засоби зв'язку, документи і багаж, що належать йому, листування.

Порядок позбавлення експрезидента недоторканності приводиться у відповідність з нормами Конституції.

Згідно з документом, президент РФ, який припинив виконання повноважень, може бути позбавлений недоторканності Радою федерації тільки на підставі висунутого Держдумою обвинувачення в державній зраді або іншому тяжкому злочині. При цьому обвинувачення має бути підтверджене висновком Верховного суду РФ про наявність у діях експрезидента ознак злочину і висновком Конституційного суду РФ про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення.

Рішення Держдуми про висунення обвинувачення і рішення Ради федерації про позбавлення недоторканності колишнього президента РФ мають бути ухвалені двома третинами голосів від загальної кількості відповідно сенаторів і депутатів Держдуми за ініціативи не менш як однієї третини депутатів Держдуми і за наявності висновку спеціальної комісії, утвореної Держдумою.

Рішення Ради федерації про позбавлення недоторканності експрезидента має бути ухвалене не пізніше, ніж у тримісячний термін після висунення Держдумою обвинувачення. Якщо в цей термін рішення Ради федерації не буде прийняте, обвинувачення вважається відхиленим.