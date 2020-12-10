Збройні сили США почнуть вакцинацію від COVID-19

У середу в Пентагоні заявили про те, що відомство отримає 44 тисячі доз вакцини Pfizer/BioNTech і почне її розповсюдження серед військових.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Укрінформ.

Першими вакцину отримують медики, службовці сил швидкого реагування, потім особовий склад, який осблуговує критично важливі оборонні спроможності, деякі високопосадовці. Далі настане черга тих, хто несе службу поза межами США.

«Без «якщо», «та», «але». Добровільно для всіх», - заявив генерал лейтенант Сухопутних сил США, голова Агенції з охорони здоров‘я в обороні Рональд Плейс.

Обов‘язковість щеплення може бути переглянуто, якщо Адміністрація США з контролю за продуктами харчування та ліками змінить вид дозволу на використання вакцини з «використання в надзвичайних умовах» на загальне використання.