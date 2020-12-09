У Штатах розбився винищувач F-16

Винищувач F-16, який належав Повітряним силам Національної гвардії США, розбився у місті Мічиган, штат Вісконсин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє KIRO7.

За словами представників відомства, на момент авіакатастрофи, що сталася у вівторок ввечері за місцевим часом, на борту літака знаходився тільки пілот. Його стан здоров’я наразі невідомий.

Сам винищував F-16 виконував політ в рамках тренінгової місії.

На місці працюють служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі триває розслідування, яке має встановити всі обставини авіакатастрофи.

Читайте також: В Росії вкрали апаратуру з літака для управління армією на випадок ядерної війни

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада в Індії під час навчального польоту в Аравійське море упав винищувач російського виробництва МіГ-29К, який знаходився на озброєнні індійського військово-морського флоту.