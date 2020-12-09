Прокурори вимагають для Саркозі чотири роки ув'язнення за корупцію

Прокурори вимагають для експрезидента Франції Ніколя Саркозі чотири роки ув'язнення у справі про зловживання владою, з яких у в’язниці він повинен відбути два роки.

Про це повідомляє France 24, передає Укрінформ.

Як повідомлялося, наприкінці листопада в Парижі розпочалося судове розслідування справи Саркозі.

Прокурори стверджують, що колишній президент намагався заохотити суддю, пропонуючи йому працевлаштування у Монако в обмін на інформацію про хід розслідування щодо причетності Саркозі до отримання протиправної фінансової допомоги на проведення виборів у 2007 році.

Це не єдине розслідування, яке ведеться щодо Саркозі. Ще одна справа стосується підозр у фінансуванні режимом лівійського диктатора Муамара Каддафі виборчої кампанії експрезидента Франції обсягом у 50 млн євро.

За сукупністю корупційних діянь Саркозі може загрожувати ув'язнення строком до 10 років та максимальний штраф у 1,2 млн євро. Під слідством, яке триває з 2013 року, перебувають колишній президент і декілька його родичів.

Саркозі є першим президентом Франції, щодо якого здійснюється кримінальне розслідування за обвинуваченнями у корупції.

Фото: EPA-EFE / CHRISTOPHE PETIT TESSON