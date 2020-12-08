Для процвітання Штатам слід позбутися низки міфів — експерт

США для процвітання необхідно позбутися низки міфів, зокрема про саморегуляцію ринків, свободу самореалізації та надмірну бюрократію.

Про це сказав футуролог і публіцист Олексій Жмеренецький на онлайн-презентації книги “Люди. Влада. Прибутки” лауреата Нобелівської премії з економіки Джозефа Стігліца в межах просвітницького проєкту Української асоціації Римського клубу "ТОП-20 книг з економіки", передає кореспондент Укрінформу.

“Необхідна ціла система кроків, яка б вивела США з кризової ситуації. Насамперед це підсилення дій уряду... Стоять нові завдання розподілу доходу і благ між поколіннями. Америці та багатьом іншим країнам, що опинилися в кризі, слід позбутися міфів про саморегуляцію ринків, вертикальне просочування благ, свободу самореалізації та начебто надмірно велику державну бюрократію, бо мета цих міфів — послабити механізм колективної дії та посилити владу найбагатших", - сказав Жмеренецький, говорячи про основні положення праці Стігліца.

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За його словами, зайнятість у державному апараті сьогодні не більша, ніж 50 років тому. Водночас, сказав Жмеренецький, Стігліц заявляє про хібність сліпої віри в ідею, що чим більше багатіють власники корпорацій, тим краще всім, бо вони неодмінно перетворять свої надприбутки на інвестиції.

“Ринки не здатні ефективно працювати без належного регулювання з боку держави, інакше суспільство отримує погано керовану глобалізацію, зростаючу ринкову владу корпорацій і нічим не виправдану нерівність доходів", - заявив він.

За його словами, є альтернатива, яка спирається на досягнення сучасної економічної науки і має забезпечити загальне процвітання. Він зауважує, що регулювання має встигати за зростанням економіки, і при цьому необхідний новий суспільний договір та програма модернізації економічної системи.

“Справжні джерела багатства - це продуктивна праця, досягнення науки та техніки, конкурентні добре регульовані ринки”, - заявив Жмеренецький.

За його словами, Стігліц також наголошує на всеохопній підтримці освіти, пропонує заборонити компаніям використання персональних даних довше, ніж потребує транзакція, вважати дані суспільним благом і вимагати, щоб вся накопичена інформація була загальнодоступною.