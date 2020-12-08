Лукашенко хоче судитися з главою Олімпійського комітету

Олександр Лукашенко заявив про необхідність звернутися до суду щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який усунув членів Національного олімпійського комітету Білорусі, зокрема, його самого як голови НОК, від заходів МОК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє інформагентство БелТА.

«Треба нам звернутися до суду. Нехай Бах (Томас Бах, глава МОК - ред.) і банда розкажуть, у чому моя вина, що я свою країну захищаю?!... Гаразд я, переживу. Але дітей ви навіщо чіпаєте?! Ну які санкції вони ввели? Не запрошувати на заходи? Я 25 років до вас не їздив і витримаю, не поїду. Мене найбільше зачепило - діти. Абсолютно безпідставно», - заявив Лукашенко.

Уточнюється, що цю заяву він зробив на зустрічі з колективом Столбцовської центральної районної лікарні у вівторок.

Як повідомляв Укрінформ, глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заборонив Олександру Лукашенку, який є главою Національного оргкомітету Білорусі, брати участь у заходах, організованих МОК. Це рішення також стосується ще двох білоруських чиновників, серед яких син Лукашенка Віктор, який є першим віце-президентом Національного оргкомітету Білорусі.

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МОК прийшов до висновку, що нинішнє керівництво Білорусі «не захистило білоруських спортсменів належним чином від політичної дискримінації в рамках НОК, їхніх федерацій або спортивних рухів». І це суперечить основним принципам Олімпійської хартії.

Зазначається, що МОК призупинив фінансування білоруського НОК, проте спортсмени, які готуються до Олімпійських ігор, безпосередньо отримуватимуть фінансування від Комітету.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.