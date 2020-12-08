Лукашенко хоче судитися з главою Олімпійського комітету
Як передає Укрінформ, про це повідомляє інформагентство БелТА.
«Треба нам звернутися до суду. Нехай Бах (Томас Бах, глава МОК - ред.) і банда розкажуть, у чому моя вина, що я свою країну захищаю?!... Гаразд я, переживу. Але дітей ви навіщо чіпаєте?! Ну які санкції вони ввели? Не запрошувати на заходи? Я 25 років до вас не їздив і витримаю, не поїду. Мене найбільше зачепило - діти. Абсолютно безпідставно», - заявив Лукашенко.
Уточнюється, що цю заяву він зробив на зустрічі з колективом Столбцовської центральної районної лікарні у вівторок.
Як повідомляв Укрінформ, глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заборонив Олександру Лукашенку, який є главою Національного оргкомітету Білорусі, брати участь у заходах, організованих МОК. Це рішення також стосується ще двох білоруських чиновників, серед яких син Лукашенка Віктор, який є першим віце-президентом Національного оргкомітету Білорусі.
МОК прийшов до висновку, що нинішнє керівництво Білорусі «не захистило білоруських спортсменів належним чином від політичної дискримінації в рамках НОК, їхніх федерацій або спортивних рухів». І це суперечить основним принципам Олімпійської хартії.
Зазначається, що МОК призупинив фінансування білоруського НОК, проте спортсмени, які готуються до Олімпійських ігор, безпосередньо отримуватимуть фінансування від Комітету.
У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.