В Росії вкрали апаратуру з літака для управління армією на випадок ядерної війни

У російському Таганрозі з літака Іл-80, призначеного для евакуації вищого військового керівництва країни за ядерної атаки, викрали апаратуру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК.

«З літака, призначеного для управління військами на випадок ядерної війни, невідомі винесли радіоапаратуру. Літак був у Таганрозі на плановому обслуговуванні», - йдеться у повідомленні.

Фахівці АТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс (ТАНТК) ім. Г.М. Берієва" повідомили в поліцію, що при огляді повітряного транспорту були виявлені сліди відкриття вантажного люка. З відсіків літака зникли 39 радіостанційних блоків і ще п'ять плат з п'яти таких же демонтованих блоків.

На ТАНКТ проводилася заміна мастила на штоках амортизаторних стійок шасі. Всі бортові прилади на момент приймання літака були на місці. Після закінчення робіт основний вхід, люк вантажного відсіку, три запасні виходи були опечатані. До того, при огляді 26 листопада, всі печатки були цілі.

Повідомляється, що літак було доставлено на аеродром «Таганрог-Південний» для проведення чергових планових робіт з модернізації.

Іл-80 називають «літаком Судного дня» у зв'язку з тим, що його було створено в СРСР для евакуації вищого керівництва країни та управління військами у разі початку повномасштабної ядерної війни. Перший політ літак здійснив у 1985 році, а в експлуатацію його прийняли в 1992-му. Крім Росії, літаки подібного типу є тільки у США.