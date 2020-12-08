У столиці Чилі запроваджують карантин вихідного дня

У столиці Чилі цього тижня запроваджується пов’язаний із COVID-19 вибірковий карантин, який триватиме лише вихідними.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на міністра охорони здоров’я Чилі Енріке Паріса пише Сіньхуа.

Відповідно до нових правил, не важливі підприємства повинні на вихідних припиняти роботу, лише ресторанам, які мають тераси, дозволять залишитися відкритими. Подорожі між регіонами залишатимуться забороненими упродовж усього тижня.

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За інформацією Паріса, в столичному регіоні кількість нових активних випадків зросла на 18%. “Зважаючи на кількість населення у регіоні, це число має великий вплив й турбує нас усіх”, - сказав він.

Міністр додав, що протягом першої хвилі COVID-19 у Чилі, середній вік хворих на цю недугу становив 54 роки, а зараз - 39.

За його словами, карантин вихідного дня є “запобіжним заходом, й, вірогідно, перехідним, покликаним уникнути значно більш суворих кроків”.

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Нагадаємо: в Чилі на COVID-19 перехворіли понад 562 тисяч осіб. Від початку пандемії недуга забрала у країні 15 663 життя.

У Сантьяго проживає близько 6 млн осіб, що становить приблизно третину загального населення Чилі.