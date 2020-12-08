Цьогоріч від паводків у Нігерії загинули майже 70 осіб

Упродовж року від паводків у різних регіонах Нігерії загинуло 68 людей й постраждало 129 тисяч.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на слова глави Національного агентства з надзвичайних ситуацій Нігерії Мухамаду Мухаммеда пише Сіньхуа.

За його словами, паводки різного масштабу цьогоріч сталися у 35 з 36 штатів країни.

“Паводки призвели до смертей, а також руйнування помешкань й посівних площ по всій країні, що нашкодило продовольчій безпеці”, - сказав Мухаммед.

Читайте також: Паводки в Індонезії зруйнували більше тисячі помешкань

Він додав, що Національне агентство рішуче налаштоване підтримати місцеві рятувальні служби з метою розбудови їх можливостей та покращення реагування на надзвичайні ситуації.