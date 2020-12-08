Минулого тижня авіапатруль НАТО в Балтії тричі супроводжував військові літаки РФ

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня тричі піднімалися в повітря, щоб розпізнавати і супроводжувати військові літаки Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«30 листопада - 6 грудня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі піднімалися в повітря для ропізнання і супроводу військових літаків РФ, які пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться у повідомленні.

30 листопада були ідентифіковані два російські літаки Ан-26, які летіли з Калінінградської області на «материкову частину» Росії, за планом польоту, підтримуючи радіозв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом (RSVC), але один з літаків летів з вимкненим транспондером.

3 грудня було розпізнано літак РФ Іл-20, який здійснював переліт з «материкової частини» Росії в Калінінградську область за планом польоту, підтримуючи радіозв'язок з RSVC, але був без радіолокаційного відповідача.

5 грудня винищувачі повітряної поліції НАТО розпізнали літак Ту-134, який здійснював переліт від Калінінградської області до «материкової частини» РФ за планом польоту, з включеним транспондером і підтримуючи радіозв'язок з RSVC.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві та Естонії.