Малайзія виділить майже $6 мільйонів на суд щодо катастрофи MH17

Уряд Малайзії виділить близько 23,3 млн рінггітів ($5,7 млн) на фінансування судового процесу у справі про збитий в Україні в липні 2014 року малайзійський авіалайнер рейсу МН17.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр інфраструктури Ві Ка Сіонг у парламенті країни, повідомляє місцеве видання The Star.

«Наразі триває суд (в Нідерландах – ред.), в майбутньому році ми виділимо 23,3 млн рінггітів, які складають 30% від судових витрат, які уряд нестиме наступного року, щоб притягнути винних до правосуддя», — зазначив глава відомства.

За його словами, кошти покриватимуть як гонорари адвокатів, так і судові витрати.

«Держава несе відповідальність, оскільки суд пов’язаний з катастрофою малайзійського лайнера, і винні в цьому злочині повинні бути покарані», - зауважив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Фото: dpa