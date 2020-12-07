Путін і Меркель обговорили Донбас, Карабах та вакцини

Путін і Меркель обговорили Донбас, Карабах та вакцини

Укрінформ
Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, у ході якої серед іншого обговорювалося врегулювання на Донбасі. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Кремля.

"У ході обміну думками ... з задоволенням констатовано, що в цілому дотримується перемир'я, запроваджене відповідно до підписаних у липні у рамках Контактної групи "Заходами щодо посилення режиму призупинення вогню"", - йдеться в повідомленні.

Також акцентовано на безальтернативності Мінських угод як основи врегулювання і підтверджено намір продовжити спільну роботу у "нормандському форматі", в тому числі по лінії політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України.

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Президент РФ розповів канцлеру Німеччини про посередницькі зусилля для призупинення військових дій, про діяльність російських миротворців, розгорнутих уздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору. Було висловлено готовність до співпраці з даного приводу у рамках Мінської групи ОБСЄ.

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Путін і Меркель торкнулися й питання взаємодії у боротьбі з поширенням коронавірусу. Було домовлено про контакти між МОЗ двох країн, зокрема, з питань вакцин.

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