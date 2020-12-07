Путін і Меркель обговорили Донбас, Карабах та вакцини

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, у ході якої серед іншого обговорювалося врегулювання на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Кремля.

"У ході обміну думками ... з задоволенням констатовано, що в цілому дотримується перемир'я, запроваджене відповідно до підписаних у липні у рамках Контактної групи "Заходами щодо посилення режиму призупинення вогню"", - йдеться в повідомленні.

Також акцентовано на безальтернативності Мінських угод як основи врегулювання і підтверджено намір продовжити спільну роботу у "нормандському форматі", в тому числі по лінії політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України.

Президент РФ розповів канцлеру Німеччини про посередницькі зусилля для призупинення військових дій, про діяльність російських миротворців, розгорнутих уздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору. Було висловлено готовність до співпраці з даного приводу у рамках Мінської групи ОБСЄ.

Путін і Меркель торкнулися й питання взаємодії у боротьбі з поширенням коронавірусу. Було домовлено про контакти між МОЗ двох країн, зокрема, з питань вакцин.