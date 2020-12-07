В Італії вже понад 60 тисяч смертей від COVID-19

Італія перетнула позначку в 60 тисяч летальних випадків від COVID-19 з початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local Italy.

Італія – перша європейська країна, яка постраждала від глобальної пандемії, зафіксувала 60 078 смертей від 1 728 878 загальної кількості випадків COVID-19, повідомило міністерство охорони здоров'я у неділю ввечері.

У четвер в Італії було зафіксовано 993 летальних випадки, що є найвищою кількістю жертв з початку спалаху в перші місяці року. У п’ятницю повідомили про 814 померлих, в суботу - про 662, в неділю - про 564.

Італія входить в число країн з найбільшою кількістю смертей серед населення: 99 померлих на 100 тисяч жителів.

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Минулого тижня італійський уряд ухвалив низку нових правил, спрямованих на припинення поширення вірусу. Вони включають більш жорсткі обмеження на поїздки в Італію та всередині країни з 21 грудня по 6 січня. Також існує заборона на пересування між містами на 25 та 26 грудня, а також 1 січня. Крім того, на новорічні та різдвяні свята вводиться комендантська година.

Гірськолижні траси та механічні підйомники не працюватимуть до 7 січня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 грудня у світі зафіксували 67 392 712 випадків коронавірусу. З них – 1 541 745 летальних, 46 583 680 осіб видужали.

Фото: ansa.it