У Канаді виявили випадок окопної лихоманки

Як передає Укрінформ про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що 48-річного чоловіка доставили в лікарню, де йому поставили цей діагноз. Окрім того, лікарі виявили, що хвороба дала ускладнення на серце, через що пацієнту довелося замінити серцевий клапан.

Як відомо, окопна (п'ятиденна) лихоманка - гостре інфекційне захворювання, що протікає у формі безперервної лихоманки, або її нападів з температурою до 40 градусів і висипом. Переносником є платтяна воша, зараження відбувається при укусі комахи.

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Окрім періодичної лихоманки, симптоми включають біль у гомілках і спині, головний біль та запаморочення. Захворювання також може спричинити потенційно смертельне запалення оболонки серця, відоме як ендокардит.

Це захворювання було поширене серед солдатів в окопах під час воєн через антисанітарію. Під час Першої світової війни на це захворювання перехворіло близько 1 млн осіб.