У Румунії проходять вибори до парламенту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє румунський портал Digi24.
Розпочався процес волевиявлення румунських громадян із 7 години ранку за місцевим часом, а завершиться о 21 годині.
З метою запобігання поширення COVID-19 румунська влада вжила ряд заходів, мова йде про обов’язкове носіння маски, дезінфекцію рук і предметів, що використовуються в процесі голосування, а також дотримання соціальної дистанції.
Нещодавнє опитування громадської думки, опубліковане інститутом IMAS, показало, що Націонал-ліберальна партія прем’єра Людовика Орбана набирає 28 відсотків голосів, випереджаючи основну опозиційну Соціал-демократичну партію (СДП) з 23 відсотками.
Прогнозується, що нещодавно сформований правоцентристський альянс USR-Plus набере 18% голосів, що зміцнить його зростаючий вплив в румунській політиці.
Очікується, що вірус і загальне розчарування в політиці негативно вплинуть на явку виборців, яка, за прогнозами, не перевищить 40%.