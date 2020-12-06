У Румунії проходять вибори до парламенту

Цієї неділі в Румунії відбуваються парламентські вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє румунський портал Digi24.

Розпочався процес волевиявлення румунських громадян із 7 години ранку за місцевим часом, а завершиться о 21 годині.

З метою запобігання поширення COVID-19 румунська влада вжила ряд заходів, мова йде про обов’язкове носіння маски, дезінфекцію рук і предметів, що використовуються в процесі голосування, а також дотримання соціальної дистанції.

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Нещодавнє опитування громадської думки, опубліковане інститутом IMAS, показало, що Націонал-ліберальна партія прем’єра Людовика Орбана набирає 28 відсотків голосів, випереджаючи основну опозиційну Соціал-демократичну партію (СДП) з 23 відсотками.

Прогнозується, що нещодавно сформований правоцентристський альянс USR-Plus набере 18% голосів, що зміцнить його зростаючий вплив в румунській політиці.

Очікується, що вірус і загальне розчарування в політиці негативно вплинуть на явку виборців, яка, за прогнозами, не перевищить 40%.