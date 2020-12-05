Бахрейн схвалив вакцину, розроблену Pfizer і BioNTech

Королівство Бахрейн схвалило вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Затвердження вакцини Pfizer/BioNTech додасть ще один важливий рівень до національних заходів у відповідь на COVID-19 у Королівстві», - йдеться в заяві генерального директора Національного управління охорони здоров'я Бахрейну доктора Маріам Аль Джалама.

Бахрейн у п'ятницю надав дозвіл на екстрене використання вакцини від Pfizer і BioNTech COVID-19, ставши другою країною після Великої Британії, яка її схвалила.

У листопаді Бахрейн також схвалив вакцину Sinopharm від COVID-19.