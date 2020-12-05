Бахрейн схвалив вакцину, розроблену Pfizer і BioNTech

Бахрейн схвалив вакцину, розроблену Pfizer і BioNTech

Укрінформ
Королівство Бахрейн схвалило вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Затвердження вакцини Pfizer/BioNTech додасть ще один важливий рівень до національних заходів у відповідь на COVID-19 у Королівстві», - йдеться в заяві генерального директора Національного управління охорони здоров'я Бахрейну доктора Маріам Аль Джалама.

Бахрейн у п'ятницю надав дозвіл на екстрене використання вакцини від Pfizer і BioNTech COVID-19, ставши другою країною після Великої Британії, яка її схвалила.

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У листопаді Бахрейн також схвалив вакцину Sinopharm від COVID-19.

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