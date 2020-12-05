Три роки в’язниці замість умовного: суд змінив вирок громадянину Чехії, який воював за «ДНР»

Верховний суд у Празі посилив вирок громадянину Чехії Павелу Кафці, який воював на боці Росії на Донбасі, замінивши йому умовне покарання на реальне.

Як передає Укрінформ, про це повідомив посол України у Чехії Євген Перебийніс у Фейсбуці.

«Справедливість наздогнала ще одного любителя «руского міра». Йдеться про громадянина Чехії Павела Кафку, який у 2015-2016 рр. воював на боці Росії на Донбасі. У липні ц.р. крайовий суд в м. Ческе Будєйовіце за «участь в організованому злочинному угрупованні» засудив його до трьох років умовного покарання з відстрочкою на п’ять років, після чого і прокурор, і сам підсудний подали апеляції. І ось 3 грудня справу розглянула апеляційна інстанція – празький Верховний суд. Результат – вирок змінено з умовного на реальний. І вирок – остаточний. Тепер П.Кафка матиме три роки у в’язниці, щоб подумати, чи справді цей «рускій мір» був того вартий», - поінформував дипломат.

Посол зазначив, що у своїх поясненнях перед судом Кафка стверджував, що на Facebook приєднався до групи, яка називалася щось на кшталт «Росія наш справжній друг» і, побачивши там відповідні заклики, зробив російську візу і поїхав на Донбас нібито «допомагати цивільним, безхатченкам і працювати в лікарні». Однак, як змогло довести обвинувачення, насправді він брав участь в реальних бойових діях проти Збройних сил України у складі незаконних військових формувань, підкреслив Перебийніс.

Він також наголосив, що цей реальний термін ув’язнення проти чеського громадянина, що воював на Донбасі, – важливий прецедент, оскільки досі це були або умовні вироки, або заочні.

«Таких «героїв» у Чехії ще кілька десятків. Більшість з них продовжують переховуватися на Донбасі. Проте важливо, що чеські правоохоронці і суди поступово, але цілеспрямовано так чи інакше притягають їх до відповідальності. Переконаний, що рано чи пізно всі вони за свої злочини опиняться на лаві підсудних», - зазначив посол.

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.