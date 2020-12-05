Каліфорнія забезпечила Байдена необхідними для перемоги голосами

У Каліфорнії офіційно підтвердили підсумки голосування, забезпечивши Джо Байдену більшість голосів колегії вибірників, необхідну для перемоги на виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Після офіційного оголошення результатів держсекретарем Каліфорнії Алексом Падільєю, штат приніс Байдену 55 голосів вибірників.

Таким чином підтвердження перемоги Байдена в Каліфорнії збільшило загальну кількість виборчих голосів на його користь до 279. Необхідний мінімум для перемоги, як відомо, становить 270 голосів.

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Офіційно переможця виборів президента США оголошують члени колегії вибірників, голосування яких заплановано на 14 грудня. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року.